Wenn Wiener Rest-Österreich davonspringen

Die Stadtadler Meghann Wadsak und Fabian Plank gewannen bei der höchsten nationalen Nachwuchs-Wettkampfserie in Villach.

Auch Österreichs Nachwuchsadler mussten sich in diesem Winter gedulden, in der Villacher Alpenarena fand nun der erste Austria Cup dieses Winters statt und endete mit dem Triumph zweier Wiener Stadtadler. Meghann Wadsak (13) und Fabian Plank (12) gewannen bei der höchsten nationalen Nachwuchs-Wettkampfserie. "Vor dem zweiten Durchgang hat mein Herz oben am Balken extrem geklopft. Dann ist es noch einen halben Meter weiter gegangen als im ersten Durchgang, aber ich war mir noch immer nicht sicher. Erst als ich vom Stadionsprecher meinen Namen und Platz 1 gehört habe, war ich richtig erlöst", schilderte Plank seinen ersten Sieg. Mit Sprüngen auf 61,0 und 61,5 m ließ er am zweiten Wettkampftag die Top-Athleten von namhaften Skisprungklubs wie Bischofshofen, Klagenfurt, Ramsau, Hinzenbach oder Tschagguns hinter sich.

Bei den Mädchen siegte Vize-Schülermeisterin Wadsak mit Sprüngen auf 59 und 59,5 m, für die 13-Jährige aus der Wiener Innenstadt war es der Austria-Cup-Sieg ihrer Karriere. "Am ersten Tag sind Elisa Deubler und ich noch genau gleich weit gesprungen, aber Elisa hat von der Jury bessere Haltungsnoten bekommen. Aber einen Tag später hat's dann geklappt und ich hatte die Nase im zweiten Durchgang um dreieinhalb Meter vorne", freute sie sich.

Ein Meister sucht Verstärkung

Die Wiener Stadtadler sind der einzige aktive Skisprungklub in Österreich ohne eigene Nachwuchs-Trainingsschanze. Sie weichen in die Steiermark, Oberösterreich, Salzburg oder Kärnten aus und haben längst zur Spitze aufgeschlossen. So stellt Wien mit Louis Obersteiner den amtierenden österreichischen Jugend-Meister. Der Verein zählt über 140 Mitglieder und lädt wieder zum Schnuppern ein. Am 13. und 20. Februar können Sechs- bis Neunjährige auf der Hohen-Wand-Wiese erste Sprünge auf einer kleinen Schanze wagen.

Mehr Infos: stadtadler.at

(red.)