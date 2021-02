Die Kontrollen würden illegale Skiurlaube unterbinden, so Anzengruber.

Innsbrucks Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP) will eine Sondereinheit für Airbnb-Kontrollen. Ihn würde es nicht wundern, wenn "auch in Innsbruck viele Skiurlauber dieses Schlupfloch" nutzen würden.

Innsbrucks ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber fordert die rasche Einrichtung einer "Soko Airbnb" - nicht zuletzt, um illegale Skiurlaube in Corona-Zeiten zu unterbinden. Bei geschätzten 1.500 Wohnungen, die auf der Buchungsplattform gelistet waren, würde es ihn nicht wundern, wenn "auch in Innsbruck viele Skiurlauber dieses Schlupfloch" nutzen würden, meinte Anzengruber in der "Tiroler Tageszeitung".

Der schwarze Vizebürgermeister sah zwar eine Verschärfung des Regelwerks im Tiroler Landtag, es fehle ihm in der Landeshauptstadt aber an der Umsetzung. "Eine eigene Sondereinheit zur Kontrolle dieser illegalen Freizeitwohnsitze ist dringend notwendig und muss endlich umgesetzt werden. Der Ball liegt hier beim Bürgermeister als oberstem Personalreferenten", richtete Anzengruber Stadtchef Georg Willi (Grüne) aus. Die Maßnahme würde auch die Wohnungsknappheit entzerren.

