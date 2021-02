Die Regierung trete Rechte mit Füßen und habe „Angst vor dem Unmut der Bevölkerung“, sagt FPÖ-Klubchef Kickl. Gegen ÖVP-Innenminister Nehammer wird ein Misstrauensantrag eingebracht.

Mehr als ein Dutzend Demonstrationen sowie eine Kundgebung der FPÖ waren für den Sonntag, 31. Jänner, in Wien angemeldet worden. Beides wurde untersagt – und löste einen Schlagabtausch zwischen ÖVP und FPÖ aus. Während die Volkspartei mehreren blauen Mandataren den Rücktritt nahelegte und Klubchef Herbert Kickl einen „Brandstifter“ nannte, konterte die FPÖ mit der Einberufung einer Sondersitzung im Nationalrat am morgigen Donnerstag, im Zuge derer sie nicht nur „die Anliegen der Bevölkerung“ ins Parlament, sondern auch einen Misstrauensantrag gegen den türkisen Innenminister Karl Nehammer einbringen will.

Es gehe um die „Aufrechterhaltung von demokratischen Sitten und Gepflogenheiten in diesem Land“, begründete Kickl am Mittwoch bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Edith Brötzner, Gründerin der Initiative „Österreich ist frei“, das Vorgehen seiner Partei. „Wir wollen die Anliegen und den Protest der Bürger ins Parlament tragen“, so Kickl. Denn, da die türkis-grüne Strategie zu sein scheine, „die Menschen zu vereinzeln, damit sie leichter manipulierbar sind, kann unsere Strategie umgekehrt nur in der Zusammenarbeit und der Vernetzung liegen“.

Das sei auch der Grund, weshalb er an der Großdemonstration gegen die Coronamaßnahmen am Sonntag teilnehmen wollte, meinte Kickl. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Angst der Bundesregierung vor dem berechtigten Unmut der Bevölkerung so groß ist, dass man eine friedliche Demonstration untersagt“. Die Regierung halte es wohl nicht aus, „aus den Mündern von Zehntausend mit der Wahrheit konfrontiert zu werden“. Und diese, so der Freiheitliche, laute unter anderem, dass die Koalition die Grund- und Freiheitsrechte mit Füßen trete. Um dagegen vorzugehen, werde die FPÖ am Donnerstag in der Sondersitzung nicht nur einen Misstrauensantrag gegen Nehammer einbringen und diesen erstmals nicht schriftlich, „sondern nur mündlich begründen“, sondern auch die Anzeigen gegen drei FPÖ-Mandatare nützen, um „die rechtlichen Maßnahmen bis ganz nach oben zu treiben“. Denn: Die FPÖ breche das Gesetz nicht, „es genügt, wenn die Gesetzesbrecher in der Regierung sitzen“.

Der Hintergrund: Christan Hafenecker, Dagmar Belakowitsch und Petra Steger wird vorgeworfen, im Zuge des „Spazierganges“ (da die Demonstrationen abgesagt wurden, protestierten rund 10.000 Personen „spazierend“ am Wiener Ring, Anm.) ohne Einhaltung des Mindestabstands sowie ohne Mund-Nasen-Schutz für ein gemeinsames Gruppenfoto posiert zu haben.

Lockerungen machen „den Quatsch noch quätscher“

Auch die am Montag bekanntgegebenen Lockerungen bzw. Abänderungen des Lockdowns kritisierte Kickl. Diese Schritte machten „den Quatsch noch quätscher“. Soll heißen: „Wer soll denn die 20 Quadratmeter im Handel kontrollieren? Polizisten mit einem Rollmeter?“, mutmaßte Kickl. Selbiges gelte für Friseure: „Sollen Friseurinnen jetzt die Gesundheitsdaten der Kunden überprüfen?“ Überhaupt sei es anmaßend, einen „Test für 60 Euro“ machen zu müssen, „damit ich mir dann für 28 Euro die Haare schneiden lassen kann“, wetterte Kickl, bevor er auf das „größte Verbrechen“zu sprechen kam: die Situation in den Schulen.

„Man nimmt die Kinder her, um Druck auf die Eltern zu machen“, meinte Kickl. Er habe stets gedacht, „es gibt in Österreich ein Recht auf Bildung und eine Schulpflicht“, richtiger sei anscheinend, dass es „nur einen Test- und Maskenzwang“ gebe und das ohne medizinische Evidenz für die Zweckmäßigkeit.

Brötzner ergänzte abschließend, keine FPÖ-Wäherlin zu sein, sondern die ÖVP von Bundeskanzler Sebastian Kurz bei der vergangenen Wahl unterstützt zu haben. Dass sie nun mit den Freiheitlichen gemeinsam eine Pressekonferenz abhalte, liege daran, dass sich Kurz als ein „Mann der Willkür” entpuppt habe.