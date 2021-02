Barilla und Spotify starten Kooperation für die perfekten Nudeln

Was im Mittelalter Gebete waren, dienen jetzt Playlists auf dem Musikstreaming-Dienst Spotify als Zeitangabe. Damit sollen verkochte Spaghetti der Vergangenheit angehören.

Wie lange brauchen Spaghetti bis sie al dente sind, oder wann ist Porridge servierfertig? Heute kann man sich dank einer Kooperation von Barilla und Spotify eigene Playlisten vorschlagen lassen, um die Nudeln nicht mehr an die Küchenwand zu schmeißen. Die Zusammenarbeit ist neu, die Methode geht aber bereits auf das Mittelalter zurück.

Früher im Mittelalter waren es Gebete, die dabei halfen, die für damalige Maßstäbe richtige Garzeit zu ermitteln. So liest sich in alten mittelhochdeutschen Texten oftmals, dass ein Porridge zum Beispiel so lange köcheln soll, dass man währenddessen in die Kapelle gehen und dort vier Ave Maria beten konnte. Dass diese angegebenen Zeiten nicht mehr mit dem heutigen Wissen in Einklang gebracht werden kann, ist klar. Doch bis heute scheint die Garzeit von Spaghetti eine Gefühlsangelegenheit zu sein und fast so schwierig, wie die richtige Menge zu schätzen.

Nun könnten Spotify-Abonnenten einen kulinarischen Vorteil erhalten. Dabei sind die acht Playlists nach Nudelart gestoppt: "Mixtape Spaghetti" oder "Moody Day Linguine" dauern zwischen neun bis elf Minuten und bieten dabei Musik aus diversen Genres. Und das Prinzip ist simpel: Verstummt das letzte Lied, sind die Nudeln fertig.

Dabei nur ein kleiner Tipp: Die Playlist darf erst gestartet werden, wenn die Nudeln bereits im kochenden Wasser schwimmen.

(bagre)