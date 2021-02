Tiktok und die neue Modewelt

(c) Getty Images (Drew Angerer)

Die Social-Media-Plattform Tiktok wird immer beliebter. Auch die Modeindustrie will mitmischen, steht dabei aber auch vor Herausforderungen.

Social Distancing und die damit verbundene Zeit in den eigenen vier Wänden hat in den letzten Monaten dazu geführt, dass die Social-Media-Plattform Tiktok immer beliebter wurde. Mittlerweile hat sie allein in den USA 100 Millionen User. Die Followerschaft ist hauptsächlich jung und der Gen Z zuordenbar, für die Modeindustrie daher von besonders großem Interesse. Die Chancen und Herausforderungen im Überblick.

Durch die Coronavirus-Pandemie und damit verbunden auch den Wegfall an physischen Shows, haben Labels versucht, ihre Kollektionen digital zu verbreiten. TikTok durfte dabei nicht fehlen. Marken wie Prada, Louis Vuitton und auch Saint Laurent haben ihre Shows per Livestream auf Tiktok gezeigt, diese sollen über drei Millionen Zuschauer gehabt haben.

Designer und Modehäuser nutzen Tiktok aber auch, um ihren Designprozess zu teilen und die User an sich zu binden. Besonders gut funktioniert das, indem zu Challenges aufgerufen wird oder an Challenges teilgenommen werden. Die #GucciModelChallenge, bei der User zufällige Gegenstände übereinander trugen, wodurch ein Gucci-ähnlicher-Look entstand, hatte etwa 210 Millionen Aufrufe. Und dabei erfand Gucci die Challenge noch nicht einmal selbst. Das war die 21-jährige Tiktokerin Morgan Presley.

Neue Talente

Neben etablierte Labels können sich auf Tiktok auch neue Unternehmen profilieren. Vor allem nachhaltige Modelabels sind auf der Plattform, die vor allem von der Gen Z genutzt wird, beliebt und erhalten hier Reichweite. Die Hashtags #upcycling und #vintage haben etwa acht Milliarden Views.

Tiktok wird aber auch verwendet, um junge Modeltalente zu entdecken. Die Modelagentur IMG Models, die zu den größten der Welt gehört, sucht auf der App vermehrt nach neuen Models. Zum einen sind Castings momentan kaum möglich, zum anderen sind Models mit einer starken Social-Media-Präsenz bei Modeunternehmen sehr gefragt. IMG nahm bereits Wisdom Kaye (5,2 Millionen Follower) und Kennedy Jardina (2,4 Millionen Follower) unter Vertrag.

Unperfekt und unbekannt

Doch für Luxusunternehmen ist es nicht immer leicht, sich in der Tiktok-Welt zurechtzufinden. Denn anders als auf Instagram, wo es um perfekt kuratierte Bilder im Feed geht, sind die kurzen Tiktok-Videos spontaner und authentischer. Genau das macht für viele User auch den Reiz aus. Für Unternehmen bedeutet das jedoch auch, dass die Inhalte weniger kontrollierbar sind.

Bisher haben große Modeunternehmen vor allem durch die Kooperation mit Tiktok-Stars versucht, sich ein Stück vom Kuchen abzuschneiden. Mit eigenen Inhalten konnten die User noch nicht auf die gleiche Art und Weise erreicht werden.

Zudem muss auf der relativ neuen Plattform noch viel experimentiert und probiert werden. Einen klaren Weg zum Erfolg gibt es nicht, auch Best-Practice-Beispiele entstehen bisher eher durch Zufall.

