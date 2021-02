Take-Away zum Valentinstag

Das romantische Dinner zum Valentinstag wird dieses Jahr nach Hause geliefert - Angebote gibt es viele.

Zwar ist heuer ein Restaurantbesuch am Valentinstag nicht möglich, dafür gibt es ein breites Angebot an Take-Away- und Lieferalternativen in Form von eigens für den Anlass zusammengestellten Menüs und Paketen. Hier ein Überblick:

Die Valentinsbox vom Taubenkobel

Als Geschenk verpackt enthält das Paket vom Restaurant Taubenkobel unter anderem eine Flasche Cider und Aperitifs, ein Menü in mehreren Gängen vom Seesaibling mit Quitte und Karfiol, über Maronisuppe, geschmorter Kalbsschulter bis zum Dessert in Form von Schokolade mit Salzkaramell und Kakaobohnen. Die Inhalte werden kalt geliefert und müssen zu Hause nach Anleitung aufgewärmt werden. Vorbestellungen sind bis 10. Februar möglich, eine vegetarische Option gibt es auf Anfrage.

148 Euro für zwei Personen, Abholung: Freitag 12.2., Samstag 13.2. und Sonntag 14.2. von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, in der Greisslerei, Hauptstraße 27, 7081 Schützen am Gebirge, Lieferung: Samstag 13.2. und Sonntag 14.2. ausnahmslos Wien für eine Liefergebühr von 10 Euro.

Valentins-Dinner-to-Go vom Restaurant Veranda im Sans Souci

In der vorbestellten Box vom Hotel Sans Souci für den Valentinstag befindet sich ein viergängiges Menü dazu „Madame Crousto“-Brot von Öfferl: Burrata mit Räucherlachs, Maroni-Kürbis-Suppe, Bio-Kalbstafelspitz oder gebratenes Zanderfilet oder vegetarische Lasagne und schließlich Salzkaramell Mousse. Mitgeliefert wird eine Flasche „Lorenz V“ und ein Quizspiel „Was ich an dir liebe – Das Fragespiel für Paare“. Auch hier muss das Gericht zu Hause unter Anleitung fertiggestellt werden.

98 Euro pro Person, Burggasse 2, 1070 Wien, Bestellungen sind bis Mittwoch,10.2. möglich, Abholung und Lieferung sind für den 13./14. Februar vorgesehen.

beigestellt

Valentinsboxen von Heuer am Karlsplatz

Das Heuer am Karlsplatz bietet zwei verschiedene Valentinsmenüs geliefert mit einer Flasche Fräulein Rosé 2020 Mayer am Pfarrplatz: Box 1 „L’Amour toujours“ beinhaltet zum Beispiel marinierte Jakobsmuscheln mit Walnuss und Artischocke, Rosa Milchkalb „Kamasutra“ mit Curry-Erdäpfel und Kohlrabi und abschließend weiße Schokolade mit Gewürztarte und Dörrmarillen. Box 2 "Green Love" ist vegetarisch und enthält als ersten Gang Rübenvielfalt mit Schalottenconfit und Kapuzinerkresse, als Hauptgang Veggie Wellington mit Ofensellerie und Pilzen und abschließend ebenfalls weißer Schokolade.



59-69 Euro pro Person, Bestellungen bis zum 11. 2. 15 Uhr, Abholung am 13.2. und 14. 2. von 12 bis 14 Uhr, Treitlstraße 2, 1040 Wien.

beigestellt

"Be my Valentine" von Marco Simonis

Bei Marco Simonis gibt es wahlweise ein Valentinsfrühstück oder -Dinner zu bestellen. Das Frühstück wird geliefert mit Rosen, Champagner und Orangensaft, sowie unter anderem Briochetoast mit Räucherlachs, Saiblingskaviar und Trüffelbechamel, kleiner Gemüse-Beinschinken-Gabelbissen und Schokoladenmousse mit Erdbeeren.

Das viergängige Dinner wiederum enthält etwa über Grüntee gedämpften Lachs mit Gemüsetatar und Wildkräuter, ein Zucchini-Kräutersüppchen mit gebratenen Beeftartarbällchen und Petersilpesto und ein Schwarzfederhuhnfilet mit Gnocchi und Trüffelfond.

Das Frühstück um 79 Euro pro Person, das Dinner für 69 Euro pro Person, Bestellung bis 10.2., 12 Uhr, Lieferung am 13.2. zwischen 14 und 18 Uhr und am 14.2. zwischen 9 und 12 Uhr.

"Menü St.Valentin" von Toni Mörwald

Das sechsgängige Valentinsmenü von Mörwald kommt geliefert mit passenden Weinen. Kulinarisch beinhaltet es etwa Tuna Crispy Rolls mit Sprossensalat, Soupe "La Carotte", Entrecôte Double à la Café de Paris und Fondant au Chocolat.

69 Euro pro Person, die Weinbox "Surprise" mit sechs Flaschen dazu um 99 Euro, Bestellungen bis 8.2., Abholung am 13.2. in Feuersbrunn zwischen 10 und 14 Uhr oder im Mörwald Kochamt in Wien zwischen 10 und 19 Uhr.

Valentinsreise im Grand Hotel Wien

Im Grand Hotel führt das Valentinspaket einmal um die ganze Welt in neun Gängen mit unter anderem einer mexikanisch-würzigen Goldbrasse, spanischen Tapa, Sushi, thailändische Tom Ka Gung, Briskets mit Erdäpfel-Stamp im Stil der Staaten und final französischer Creme Brulée. Dazu kommt eine Flasche Bründlmayer Brut Rosé und ein Blumenstrauß. Das Menü ist auch in einer vegetarischen Variante erhältlich.

180 Euro, abholbereit am 14.2. beim Grand Hotel Wien, Kärntner Ring 9, 1010 Wien, oder gegen Aufpreis mit Zustellservice innerhalb von Wien.

(c) JANA MACK

Stuwers limitierte Valentinsbox

Nur 100 Stück gibt es im Restaurant Stuwer hiervon: Ein fünfgängiges Menü inklusive Rosen und Schokolade, Sekt, Weißwein und Likör. Das Menü beinhaltet unter anderem Tatar von der Lachsforelle mit Roter Rübe, Maiscremesuppe und ein Risotto mit Bergkässe und Pinienkernen. Abgeschlossen wird mit Tonkabohnencreme, Himbeeren und Spekulatiuscrumble.

159 Euro für zwei Personen, Lieferung und Abholung möglich, Stuwerstraße 47, 1020 Wien.

"Turteltauben Packerl" von Markta

Der Onlinebauernmarkt Markta liefert zwei Überraschungspakete am Valentinstag. Das "Turteltauben Packerl" beinhaltet alles für einen romantischen Kochabend zu zweit, das "Herzblatt Packerl" ist ein Überraschungspaket für den "Lieblingsmenschen".

42,90 bzw. 37,90 Euro, geliefert wird bis 12. 2.

(sir)