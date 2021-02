Eiszeit im Sonnenstaat

Wie einen früheren US-Präsidenten zieht es die "Snow Birds" aus dem Norden Amerikas nach Florida. Sie hoffen auf den x-ten Frühling.

Das Brimborium um das Murmeltier-Orakel in Punxsutawney war reichlich überflüssig. Die Honoratioren aus der Kleinstadt in Pennsylvania hätten ihre Zylinder besser im Schrank gelassen, statt den guten Phil abrupt aus dem Winterschlaf zu reißen, in dem er friedlich dem Ende der Coronapandemie entgegendämmerte.

Mit freiem Auge war ersichtlich, dass es mit dem Frühling so bald nichts werden würde. Denn es war gerade ein Nor'easter, ein im Nordosten Amerikas weithin gefürchtetes Monster von einem Wintersturm, übers Land gezogen – ein Blizzard aus Wind, Eis und Schnee. In den Neuengland-Staaten schaufeln sie sich jetzt aus den Schneemassen, und viele träumen sich an einen Ort, wo die Sonne die Hoffnung auf ewigen Frühling und ewiges Leben verheißt.

Der „Sunshine State“ Florida lockt die „Snowbirds“ aus dem Norden an, die von Wetter, Rheuma und sonstiger Mühsal geplagten Rentner aus dem Mittleren Westen und Kanada. Sie tun es einem früheren US-Präsidenten gleich, der auf seinen x-ten Frühling hofft. Wobei es die kanadischen Zugvögel erst recht wieder in die eisgekühlten Hallen zieht, um als Zuschauer dem Nationalsport Eishockey zu frönen. Im Pensionisten-Dorado herrscht indes mitunter auch anderswo Eiszeit, da abseits des kalten Buffets die hitzige Schlacht um den raren Impfstoff entbrannt ist.