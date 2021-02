Für eine realistische Beurteilung der Pandemie und eine Entscheidungsfindung braucht es zuerst hochwertige Statistiken.

Die öffentliche Kommunikation zur Coronapandemie ist seit Herbst immer mehr in Kritik geraten. Das liegt an widersprüchlichen Aussagen zum Pandemiegeschehen, divergierenden Einschätzungen von Experten, Maßnahmen, deren Notwendigkeit nicht einsichtig gemacht werden konnte – all das ist zumindest teilweise Folge einer eingeschränkten Professionalität der Coronastatistiken.