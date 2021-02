Geiger Zimmermann: „Mit dem Rollator durch die Harmonien“

Frank Peter Zimmermann über Reisen in Coronazeiten, das Schumann-Violinkonzert, seine frühe Liebe zu Bohuslav Martinů, Guarneri versus Stradivari und wie er die unerwartete Konzertpause genutzt hat.

Die Presse: Sie kommen gerade von einer kleinen Konzerttournee durch Europa zurück. Wie war das trotz Corona möglich?



Frank Peter Zimmermann: In Spanien spielen fast alle Orchester Konzerte vor 200, 300 Zuhörern in doppelt so großen Sälen. In La Coruña spielte ich in einem arenaartigen Saal, dessen Hälfte mit Tüchern abgedeckt war. Für das Orchester hatte man eine eigene Muschel gebaut, die Zuhörer saßen extrem weit auseinander. Alle Musiker mussten Masken tragen. Für einen Geiger ist das extrem anstrengend. Die Vorschriften sind sehr streng, selbst Menschen, die am Meer mit dem Hund spazieren gehen, tragen einen Mundschutz. Davor war ich in Monte Carlo, dort herrschen eigene Gesetze, weil der Fürst walten kann, wie er will. Sogar Bruckners Neunte ist möglich, allerdings in einem halb vollen Saal.