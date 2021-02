Der Kindersoldat als Angeklagter

(c) AFP via Getty Images (ISAAC KASAMANI)

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag entscheidet über Dominic Ongwen. Der 45-Jährige wurde als Kind entführt – und wuchs später zum Peiniger Tausender Ugander heran.

Noch einmal werden die Polizisten ihn aus seiner Zelle holen, mit ihm ein paar Minuten die Straße in der niederländischen 500.000-Einwohner-Stadt Den Haag hinunterfahren. Sie werden ihn in eines der rechteckigen Gebäude aus Stahl und Beton führen, in denen der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) untergebracht ist. Im Gerichtssaal Nummer eins soll am Donnerstagvormittag das Urteil fallen.