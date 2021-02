OMV stellt die Weichen für Borealis-Integration

Der Borealis-Chef Alfred Stern soll in den Vorstand des Energiekonzerns einziehen. Er ersetzt Thomas Gangl, der als Favorit von Konzernchef Rainer Seele ins Rennen ging. Gangl soll dafür zum Borealis-Chef werden.

Wien. Die milliardenschwere Übernahme des Chemiekonzerns Borealis durch die teilstaatliche OMV sorgt weiter für Gesprächsstoff. Fast vier Milliarden Euro hat der Energiekonzern an Mubadala, den Staatsfonds von Abu Dhabi, bezahlt, um sich die Mehrheit am Kunststoffhersteller zu sichern. Borealis gilt als das Herzstück der Neuausrichtung des alten Öl- und Gaskonzerns in Richtung Petrochemie.