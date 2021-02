Marco Djuricin: "Wir sind zu oft um die Häuser gezogen"

Austria-Neuzugang Marco Djuricin spielte als 14-Jähriger an der Seite von David Alaba, mit 17 landete er auf den Titelseiten der Berliner Gazetten. Ein "Presse"-Gespräch über Versuchungen und Abenteuer.

Noch ist alles etwas ungewohnt für Marco Djuricin. Nach zwölfeinhalb Jahren und neun Stationen ist der Wiener seit wenigen Tagen zurück in seiner Heimat. Von der Wohnung im 23. Bezirk führt ihn sein Weg in die Arbeit nun an den Verteilerkreis nach Favoriten. Am Dienstag unterschrieb der Stürmer bei der Austria. Ablöse hat er keine gekostet, nachdem der Vertrag mit Karlsruhe vorzeitig aufgelöst worden war. Der 28-Jährige ist glücklich über seine Heimkehr, aber plötzlich wieder zu Hause aufzuwachen „ist schon ein komisches Gefühl. Ich werde noch ein paar Tage brauchen.“