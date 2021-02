"Wegen Orbáns Spin wollen sich weniger Ungarn impfen lassen“

Die liberale ungarische EU-Mandatarin und Ärztin Katalin Cseh warnt vor wachsender Impfskepsis.

Als die erste Welle der Pandemie auf ihr Heimatland zurollte, beschloss Katalin Cseh, ihr Abgeordnetenbüro in Brüssel gegen eine Covid-Station in Budapest zu tauschen. Gut zwei Monate lang arbeitet die Fachärztin für Gynäkologie und EU-Mandatarin der liberalen Partei Momentum ehrenamtlich an der medizinischen Front gegen die Seuche. „Das war eine der lohnendsten Erfahrungen meines Lebens, meinem Land in so einer schweren Zeit zu helfen“, erinnert sich die 32-Jährige, die auch einen Masterabschluss der Universität Rotterdam in Gesundheitsökonomie hat, im Gespräch mit der „Presse“ an den Frühling.

Doch zugleich sah sie mit eigenen Augen die tiefe Krise des ungarischen Staatswesens.