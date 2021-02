Nawalny-Anhänger werfen Polizei Gewaltexzesse vor

Der Kreml verteidigt das rigorose Vorgehen gegen Demonstranten. Mit großer Härte wollen die Behörden den Protest rasch ausdünnen.

Mehr als für umsichtige Diplomatie ist der russische Außenminister, Sergej Lawrow, in letzter Zeit für seine Tiraden gegen den Westen bekannt. Auch im Fall der Verurteilung von Alexej Nawalny ist das so. Die Causa Nawalny habe im Westen die „Hysterie durch die Decke gehen“ lassen, sagte Lawrow am Mittwoch. Er warf dem Westen vor, den Fall „einseitig“ zu betrachten und „arrogant“ zu reagieren.