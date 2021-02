Trachten-Messe trotz Corona? „Mode-Ordertage“ regen auf

In der Brandboxx in Salzburg trafen diese Woche Modegroßhändler und Kunden aufeinander. Darf das während des Lockdowns sein? Ein Strafverfahren wurde nachträglich eingeleitet.

In der Brandboxx, dem Modegroßhandelszentrum im Norden der Stadt Salzburg, gab es in den vergangenen Tagen mehrmals Besuch von Polizei und Bezirkshauptmannschaft. Nach einer Anzeige hielt man Nachschau, ob bei den am Dienstag und Mittwoch über die Bühne gegangenen „Mode-Ordertagen Hot1“ die Lockdown- und Coronabestimmungen eingehalten wurden. Und es ging auch um die Frage, ob die Ordertage überhaupt stattfinden dürfen.



Die Anzeige geht nämlich davon aus, dass das Aufeinandertreffen von Großhändlern und Kunden zum Ordern der nächsten Winterkollektion eine Veranstaltung ist. Damit würde es gegen die Bestimmungen der zweiten Covid-Notmaßnahmen-Verordnung verstoßen und hätte abgesagt werden müssen.

Bei der Brandboxx sieht man das naturgemäß anders. „Wir sind keine Messe und keine Veranstaltung. Wir stellen nur eine Plattform zur Verfügung, damit sich Großhändler und Händler treffen können“, so Brandboxx-Geschäftsführer Markus Oberhamberger zur „Presse“. Das sei auch notwendig, damit der Handel für die nächste Saison ordern könne.

Keine Beanstandung

Er habe im Vorfeld bei der Wirtschaftskammer angefragt, ob die Ordertage möglich seien. Dabei habe es grünes Licht gegeben, der Großhandel sei von den Verboten ausgenommen. Es gebe nur Zutritt für gewerbliche Kunden. Die Polizei habe am Tag vor der Veranstaltung alles kontrolliert. Am ersten Tag wären die Beamten in Zivil vor Ort gewesen. Auch Vertreter der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Flachgau seien da gewesen: „Uns gegenüber ist nichts beanstandet worden.“

Das Modegroßhandelszentrum hat 225 fixe Mieter, die ihre Ware in Schauräumen präsentieren und auch unter den entsprechenden Auflagen regelmäßig ihre Kunden empfangen. Dazu kamen in den vergangenen beiden Tagen während der „Hot1“ laut Oberhamberger zehn temporäre Aussteller auf der Freifläche von 6500 m2. Es sei ohnehin recht ruhig gewesen. Die Kunden kämen nur mehr zu vereinbarten Terminen in das Großhandelszentrum, es gebe Einbahnregelungen und eine Registrierung mittels QR-Code. Oberhamberger versteht die Aufregung nicht.



Branchenbeobachter sehen das allerdings anders: In einer Aussendung habe Oberhamberger zunächst selbst den Begriff „Messe“ verwendet. Was die Veranstaltung dann de facto auch gewesen sei, weil man Flächen ausgebaut und neue Aussteller angeworben habe. Der Verkauf in Showrooms und der Besuch seien aber nur erlaubt, solang es nicht mehr Frequenz als im Normalbetrieb gebe. Zudem kursierten Bilder, auf denen Menschen ohne Maske zu sehen sind.

Strafverfahren eingeleitet

Bezirkshauptfrau Karin Gföllner sagte nach dem Lokalaugenschein ihrer Behörde zur „Presse“: „Aus unserer Sicht deutet alles auf reine Ordertage hin. Es war keinesfalls eine Trachtenmesse.“ Ihres Erachtens habe sich die Brandboxx im legalen Bereich bewegt. Ob es einen Graubereich gebe, müsse man prüfen, sagte Gföllner. Deshalb sei trotz des B2B-Gesamteindrucks vorsorglich ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Für Unmut sorgt der Fall im Tourismusministerium, wo man wegen hoher Fallzahlen in Tourismusregionen generell besorgt ist: „Die Rechtslage ist vollkommen eindeutig“, sagt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Fachmessen seien durch die Covid-19-Notmaßnahmen-Verordnung untersagt. „Gerade Messen mit überregionalem Publikum laufen dem bestehenden Lockdown vollkommen zuwider und gefährden den Kampf gegen die Coronapandemie.“

Und: „Was die zuständige Behörde dazu bewegt hat, die Veranstaltung zu genehmigen, wird Gegenstand von Prüfungen sein. Die in sozialen Netzwerken kursierenden Bilder werfen zudem die Frage auf, warum die Gesundheitsbehörde die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen offenbar weder überprüft noch deren Nichteinhaltung sanktioniert hat.“