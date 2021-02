Der iranische Diplomat mit der Bombe

Ein belgisches Gericht verurteilt den iranischen "Top-Spion" Assadollah Assadi zu 20 Jahren Haft. Der Iraner soll einen Anschlag in Paris vorbereitet haben, er war als Botschaftsmitarbeiter in Wien akkreditiert.

Er soll nicht nur irgendein kleines Rädchen gewesen sein, sondern ein "Top-Spion", ein "führender" Geheimdienstler aus dem Iran. Mehrmals seien hochrangige Regimemitarbeiter aus Teheran angereist, um Assadollah Assadi in jenem belgischen Gefängnis zu besuchen, in dem er zwei Jahre lang auf sein Urteil wartete. Das berichtete heute früh der flämische Fernsehsender VRT mit Berufung auf belgische Gerichtsakten. Ein paar Stunden später fiel das Urteil: Der 49-Jährige "Top-Spion" Assadi wurde wegen eines versuchten Anschlags auf den Kongress des Nationalen Widerstandsrats des Iran in Paris zu 20 Jahren Haft verurteilt. Das ist das Höchststrafmaß. Seine drei Mitverschwörer fassten jeweils 15, 17 und 18 Jahre aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.



Der Fall Assadi ist jedenfalls geeignet, um schwere diplomatische Verstimmungen auszulösen. Der Iraner war als Botschaftsmitarbeiter in Wien akkreditiert, er soll den Sprengstoff in einem Flieger im Diplomatengepäck nach Wien gebracht haben. Die Deutsche Welle nennt ihn "den Spion, der aus Wien kam".