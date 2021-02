Wenn die Zwänge Pause machen: Wie viel Muße darf sein?

Drucken



Vielerorts ist von einer Wiederentdeckung der Muße die Rede.

Süßes Nichtstun, verpönte Faulheit oder produktive Auszeit? Über den differenziert aufgeladenen Begriff der Muße.

Er versinkt in Tagträumen, verlässt selten seine Schlafstätte und mit ihr den ihm so eigenen Zustand der Lethargie. Er lebt die Entschleunigung, entzieht sich jeglicher Produktivität, lehnt Einladungen ab, die Welt um ihn herum zu erkunden. Der russische Landadelige Oblomow, den der Schriftsteller Iwan Gontscharow im 19. Jahrhundert erschaffen hat, verkörpert in gewisser Weise die Kontroverse, die bis heute um den Begriff der Muße herrscht. Für die einen ist es ein Sehnsuchtsort, an den die Romanfigur flüchtet, der jenseits des Trubels und der Hektik des geschäftigen Alltagslebens liegt. Für die anderen ist Oblomow ein Faulenzer, ein Nichtsnutz, ein Schlendrian, der in diesem Sinne auch das "Oblomow-Syndrom" geprägt hat ein Krankheitsbild, das für Teilnahmslosigkeit steht, für Desinteresse und Lustlosigkeit, am Leben teilzunehmen.



Es ist ein kleines Detail aus ihrer Forschungsarbeit, erzählt Elisabeth Cheaur von der Universität Freiburg, das aber die gesellschaftliche Relevanz, die das Thema bis heute hat, verdeutliche. Im Rahmen eines interdisziplinären Sonderforschungsbereichs beschäftigt sie sich dort seit 2013 mit dem Phänomen und greift gesellschaftsrelevante Fragen auf, wie sie auch Oblomow zutage brachte: Wer darf heute Muße haben? Ist es ein Privileg, Zeit zum Innehalten zu haben, eine erstrebenswerte Praxis, an die sich Menschen heutzutage in Form von Meditation oder Kuraufenthalt annähern wollen? Oder ist es ein zu verachtender Zustand, für den in unserer Leistungsgesellschaft kein Platz ist? Und was zeichnet eine Mußeerfahrung eigentlich aus?