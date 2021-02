Kommt das Apple-Auto von Kia?

Apples Pläne für eigene Autos nehmen Form an. Bis 2024 sollen 100.000 Fahrzeuge pro Jahr in Georgia, USA produziert werden.

Der iPhone-Hersteller plant, die Produktion mit Kia aufzunehmen und Apple-Autos im Werk des Autoherstellers in Georgia, USA, zu bauen, berichtete DongA Ilbo, ohne jemanden zu zitieren. Die Unternehmen könnten am 17. Februar einen Vertrag unterzeichnen und beabsichtigen, Apple-Autos im Jahr 2024 einzuführen, so die Zeitung, die ursprünglich das Ziel hatte, 100.000 Autos pro Jahr zu produzieren.

Ein Vertreter des Autoherstellers in Seoul und ein Vertreter von Apple in Kalifornien lehnten eine Stellungnahme ab.

Berichte von Apple über die Expansion in Fahrzeuge haben zu Spekulationen über potenzielle Herstellungspartner geführt. Die Autoentwicklungsarbeit des Technologieriesen befindet sich noch in einem frühen Stadium, und das Unternehmen wird mindestens ein halbes Jahrzehnt brauchen, um ein autonomes Elektrofahrzeug auf den Markt zu bringen, haben Personen mit Kenntnis der Bemühungen gegenüber Bloomberg News berichtet. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen es nicht eilig hat, Partnerschaftsentscheidungen zu treffen.

Aktien auf Rekordkurs

Im vergangenen Monat trat Hyundai Motor Co., ein Tochterunternehmen von Kia, von einer Erklärung zurück, in der von Gesprächen mit Apple die Rede war, und wurde dahingehend überarbeitet, dass nur potenzielle Partner für die Entwicklung autonomer Elektrofahrzeuge Kontakt mit ihnen aufgenommen hatten. Die Nachrichten ließen die Aktie in Hyundai an diesem Tag um fast 20% steigen. Die Kia-Aktien sind jetzt auf dem höchsten Stand seit 1997.

Ein elektrisches Apple-Auto würde mit Fahrzeugen von Tesla sowie etablierten Herstellern wie Daimler und Volkswagen mithalten können. Die Einrichtung eines Autowerks kann Milliarden von Dollar kosten und Jahre dauern, wahrscheinlich der Grund, warum Apple mit potenziellen Partnern spricht.

Andere Technologieunternehmen, die in Autos expandieren möchten, haben ebenfalls Partnerschaften angestrebt. Der Apple-Zulieferer Foxconn gab im vergangenen Monat bekannt, dass sie mit dem chinesischen Autobauer Zhejiang Geely Holding Group Co. ein Unternehmen gründet, um Produktions- und Beratungsdienstleistungen für globale Automobilunternehmen bereitzustellen.

(bagre)