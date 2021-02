Kanada setzt „Proud Boys“ auf die schwarze Liste

Proud-Boys-Anhänger in Washington

Die von einem Kanadier mitbegründete Organisation, die am Sturm auf das Kapitol in Washington mitmischte, trat auch jenseits der US-Grenze als Störenfried auf. Jetzt gilt sie als „terroristische Gruppe“.

Kanada hat die rechtsradikale Organisation „Proud Boys“, deren Mitglieder am Sturm auf das Kapitol in Washington beteiligt waren, als extremistische und ideologisch motivierte, gewaltbereite Gruppe eingestuft. Die Regierung in Ottawa setzte insgesamt 13 Gruppierungen, darunter vier mit rechtsextremer oder Neonazi-Ideologie, auf die Liste terroristischer Organisationen.