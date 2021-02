Die Daten für die Verfahren beinhalten auch "einfache" Maskenverstöße und dergleichen.

In Salzburg berichten die Gesundheitsbehörden von 38 Verfahren, die seit der Öffnung der Lifte am 24. Dezember wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen eingeleitet wurden. Abgeschlossen sei noch keines dieser Verfahren. "Die Zahl der festgestellten Übertretungen ist marginal. Skifahrer und Bevölkerung sind zum Großteil sehr gewissenhaft", sagte Polizeisprecher Hans Wolfgruber.

Die Zahl der Übertretungen der Covid-Maßnahmen wird laut Polizei täglich aktualisiert, die Daten beinhalten aber auch "einfache" Maskenverstöße und dergleichen. Wie viele Anzeigen auf die illegale Vermietung in den Salzburger Skigebieten zurückgehen, sei in der Statistik nicht ausgewiesen. "Wir kontrollieren im Bundesland aber seit dem Öffnen der Skigebiete. Überwacht wurde bisher nicht mit Schwerpunktaktionen, sondern vor allem mit Streifendiensten", berichtete Wolfgruber.

Die meisten Anzeigen an die Bezirksbehörden liegen mit 25 im Pinzgau vor, neun sind es Pongau, jeweils zwei im Lungau und im Tennengau. Aus der Landeshauptstadt liegen noch keine Zahlen vor - hier dürfte es wegen der geografischen Lage aber schwierig sein, etwaige Verstöße nachweislich in Verbindung mit Skiurlaubern zu bringen.

Ein Problem dabei sei, dass man oft auf konkrete Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen ist, um schwarze Schafe zu überführen. Vielfach würden Verstöße erst im Nachhinein bekannt. "Dazu kommt, dass vieles, was einem möglicherweise verwerflich erscheint, nicht strafbar ist." Ein Holländer etwa könne sehr wohl über die Wintermonate in Salzburg arbeiten und in seiner Freizeit Skifahren gehen. "Wenn er die Quarantäne nach der Einreise einhält, ist das legitim."

Über tausend Anzeigen seit Mitte November

Insgesamt wurden in Salzburg seit Beginn des zweiten "harten" Lockdowns am 17. November bis Mittwoch dieser Woche 1404 Anzeigen erstattet und 207 Organmandate ausgestellt. "Eine Anzeige ist aber per se noch nicht strafbar, das muss die Gesundheitsbehörde prüfen und beurteilen", so der Polizeisprecher. Pro Tag seien es meist null bis 25 Übertretungen, die festgestellt werden - einzig an Montagen können es mehr sein, weil mittlerweile die Sonntagsdemos mitunter für mehr Anzeigen sorgen.

Was etwaige Schwerpunktkontrollen in den beiden Semesterferien-Wochen betritt, hielt sich Wolfgruber heute bedeckt. Mit der neuen Verordnung bekomme man aber bessere Instrumente in die Hände. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat zuletzt verstärkte Kontrollen in den Skigebieten ankündigt, um illegale Urlaube zu unterbinden.

