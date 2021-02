Lieber Chemie als Biologie: Karotten in Coronazeiten

Mit Ausgelassenheit wird das Wort Maske derzeit kaum verbunden. Aber was ist mit der Gurkenmaske? Oder setzt man besser auf Karotten?

Der Germanist und Dichter Heinz Politzer, Herausgeber der ersten Kafka-Gesamtausgabe in den USA, soll schon an sich kein heiterer Mensch gewesen sein. Doch der Irrsinn im März 1938 deprimierte ihn vollends. Sein Freund Friedrich Torberg versuchte ihn aufzurichten: „Es mag ja im Augenblick nicht besonders günstig für uns aussehen“, sagte er, „aber eines dürfen wir uns sagen: Wir erleben Geschichte!“ So leicht ließ sich Politzer nicht trösten, seine Antwort war knapp: „Ich möchte lieber Geografie erleben.“