Wie sich Tirol gegen die Abschottung stemmt

(c) Erich Spiess / EXPA / picturedesk.com (Erich Spiess)

Wegen eines Clusters mit der Südafrika-Variante des Coronavirus steht Tirol (im Bild: die histroische Mariahilf-Häuserfassade in Innsbruck) im Fokus der Aufmerksamkeit.

Mit konsequenter Kontaktnachverfolgung und Massentests glaubt das Land die Kontrolle über die Südafrika-Variante zu behalten. Die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen rechtfertige keine Quarantäne.

Um die österreichweite Ausbreitung der in Tirol grassierenden Südafrika-Variante des Coronavirus zu verhindern, zieht die Bundesregierung nun auch die temporäre Abschottung einzelner Regionen und sogar des ganzen Landes in Betracht. Die Lage sei ernst, sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Alle Optionen müssten geprüft werden. Eine Entscheidung soll am Sonntag fallen, bis dahin werden die Infektionszahlen genau beobachtet. Die Landesregierung glaubt die Lage im Griff zu haben und setzt auf Contact Tracing sowie den leichteren Zugang zu Tests.