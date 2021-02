Warum die EU-Arbeitslosenzahlen die Krise verharmlosen

Die Arbeitslosigkeit schnellt in die Höhe, aber in der EU-Quote spiegelt sich das nicht wider. Sind die gängigen Definitionen von Arbeitslosigkeit noch zeitgemäß?

April 2020, in Österreich ist Feuer am Dach: Das Arbeitsmarktservice meldet zum Monatsende fast 600.000 Arbeitslose, ein Rekordwert in der Zweiten Republik. Noch einmal gut eine Million Menschen ist für die Kurzarbeit angemeldet. Auch das gab es noch nie. Die Arbeitslosenquote schnellt um mehr als fünf Prozentpunkte in die Höhe, auf fast 13 Prozent. Das AMS schaltet in den Notfallmodus, holt sogar Mitarbeiter aus der Pension zurück, um den (virtuellen) Ansturm zu bewältigen.



Ein paar Wochen später meldet die EU-Statistikbehörde Eurostat ihre Sicht der Dinge. Und man wähnt sich im falschen Film: Datenpanne? Verrechnet? Verzögerte Zahlen? Laut der EU-Statistik stieg die Arbeitslosenquote in Österreich im Krisenmonat April marginal auf gemütliche fünf Prozent, kaum mehr als ein Jahr davor, als die Welt noch vergleichsweise heil war. In der gesamten EU ist die Arbeitslosenquote im selben Zeitraum sogar ganz leicht gesunken, zuletzt lag sie bei 7,5 Prozent (siehe Grafik).