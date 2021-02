Ein positiver Coronatest bringt die Tenniswelt ins Wanken

Die Australian Open in Melbourne sollen planmäßig am Montag beginnen, die lokale Politik aber sagt: "Es gibt keine Garantien."

Es sind bange Stunden, die Spieler und Turnierveranstalter am Donnerstag in Melbourne erleben. Nach dem positiven Coronavirus-Test eines Hotelmitarbeiters steht die Tenniswelt zumindest für einen Tag wieder still. 507 Aktive und Offizielle mussten sich erneut im Hotel in Quarantäne begeben und wurden getestet.

„Wir hoffen, dass alle Tests negativ sind, sonst geht das Contact Tracing los – und das betrifft dann das gesamte Turnier“, berichtet Philipp Oswald der „Presse“. Der Vorarlberger Doppelspezialist musste bereits zwei Wochen nach seiner Ankunft in harter Quarantäne im Hotelzimmer verbringen, diesmal blieb er verschont, genauso wie seine ÖTV-Kollegen Dominic Thiem, Dennis Novak und Tristan-Samuel Weissborn.

Sämtliche Matches beim ATP Cup sowie bei den ATP- und WTA-Turnieren vor Ort wurden am Donnerstag um einen Tag verschoben, genauso wie die Auslosung der Australian Open, die planmäßig am Montag hätte beginnen sollen. Turnierdirektor Craig Tiley versuchte am Donnerstag zu beruhigen, die Tennisszene aber war angespannt. Auch aufgrund der Aussagen von Daniel Andrews, Premierminister des Bundesstaates Victoria. Andrews erklärte: „Derzeit sollte das Tennis davon nicht beeinflusst sein, aber das kann sich ändern. Jeder ,Victorian‘ weiß, dass wir in unsicheren Zeiten sind. Es gibt keine Garantien.“

Monfils gegen Bresniks „Ex“

Kann der heutige Spielplan umgesetzt werden, so trifft Österreichs Team im zweiten Gruppenspiel des ATP Cups (ab 7.30 Uhr, live, ServusTV, Sky) auf Frankreich. Den Anfang machen Dennis Novak und Benoît Paire, danach folgt die Begegnung zwischen Dominic Thiem und Gaël Monfils, ehe das Doppel den Abschluss bildet. Das Duell zwischen Thiem und Monfils birgt Brisanz.

Günter Bresnik hat den 27-jährigen Niederösterreicher bis zum Frühjahr 2019 trainiert, nun betreut er seit wenigen Wochen den Franzosen.