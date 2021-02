Arlo Parks: So traurig ist die Jugend von heute

Zu kontrolliert sind die Emotionen auf dem Debüt „Collapsed in Sunbeams“. Wie der Hype zeigt, ist diese recht berechenbare Musik eine Art Soundtrack der Generation Z.

Schaden war es keiner, dass Ex-Präsidentengattin Michelle Obama Arlo Parks' Musik auf ihrer Playlist hat. Im Gegenteil, es befeuerte den Hype. Dabei haben die Lieder der Britin nichts mit Soul, Funk oder anderen afroamerikanischen Stilen zu tun. Die im Londoner Bezirk Hammersmith aufgewachsene Sängerin wurde durch Emomusik à la The Cure und The XX geprägt. Als Vorbild nennt sie King Krule, den maulfaulen Sänger, der das herkömmliche Songideal vital dekonstruiert. Die Ähnlichkeiten sind allerdings enden wollend. Denn musikalisch geht es Arlo Parks erschreckend konventionell an.