Hilflos im Zug mit Maskenverweigerern

Nach den Protesten in Wien traten viele Demonstranten die Heimreise ohne Mund-Nasen-Schutz an

Wie umgehen mit größeren Gruppen von Personen, die sich weigern, in der Bahn einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen? Zugbegleiter sind machtlos, die Polizei schreitet nicht ein.

Die Corona-Demonstrationen vom Wochenende hatten nicht nur am Donnerstag ein Nachspiel im Parlament; sie waren vielmehr auch noch am Sonntag gleichsam in die Verlängerung gegangen. Demonstranten ohne Mund-Nasen-Schutz hatten auf der Heimreise mit der Bahn für Empörung bei Mitreisenden gesorgt. Zugbegleiter waren ähnlich machtlos, wie die Polizei sich zeigte.