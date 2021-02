Charles Ives hat bewiesen: Das Chaos kann man aufschreiben

Der amerikanische Komponist war tiefreligiös, handwerklich perfekt ausgebildet, aber von unbändigem Experimentiergeist und Skepsis gegen europäischen Werte getrieben. Seine vier Symphonien hat nun Gustavo Dudamel in Los Angeles herausgebracht.

Musikfreunde in Mitteleuropa assoziieren mit dem Namen Charles Ives entweder gar nichts, versuchen ihn französisch auszusprechen oder wissen zumindest, dass es sich bei diesem Komponisten um einen der Vorreiter der musikalischen Moderne unverwechselbar amerikanischer Prägung gehandelt hat. Was Satie für Paris, war Ives für New York: Ein frecher, dabei überaus kluger künstlerischer Freigeist, der nicht einsah, warum ernsthafte Musik immer in Sonatenform daherkommen sollte.

Dabei hat er sie beherrscht – auch wenn jene Versatzstücke seines Œuvrekataloges, die es auch in Europa zu einer gewissen Bekanntheit gebracht haben, das komplett verschleiern. Wer sie nicht als Dokument vollständigen Unvermögens deuten wollte, konnte sie im günstigsten Fall wie ein Pamphlet gegen die korrekte Anwendung der klassischen Harmonie- und Formenlehre lesen.



Dass Ives ein tiefgreifendes Studium absolviert hat und dass er als tiefreligiöser Musiker auf der Orgel Gottesdienste feierlich zu begleiten wusste, gehört zu den erstaunlichen Entdeckungen, die man macht, wenn man hinter die Kulissen blickt.