Götterdämmerung in Russland

Macht Wladimir Putin Alexej Nawalny nun zum Märtyrer oder zu einem russischen Nelson Mandela?

Alexej Nawalny ist zu dreieinhalb Jahren Straflager verurteilt worden, weil er seinen Meldepflichten nicht nachgekommen sei – als ich ihn im Koma nach Deutschland flog. Die absurde Verurteilung von Nawalny deutet darauf hin, dass sich in Russland eine unaufhaltbare Abkehr von einer Demokratie zum alten autoritären Regime der Sowjetunion vollzieht, in welcher Putin seine Karriere als KGB-Offizier begann und hierbei in Dresden auch für die Stasi arbeitete.