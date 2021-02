EU plant Warnhinweise auf jeder Weinflasche

Die Kommission plant verpflichtende Hinweise zu Gesundheitsrisiken auf Etiketten alkoholischer Getränke und strengere Werbebeschränkungen.

Das ging ziemlich daneben: Eigentlich wollte die Europäische Kommission nach ihrer wöchentlichen Sitzung am Mittwoch einen milliardenschweren Aktionsplan zur Bekämpfung des Krebses vorstellen. Doch bei der Pressekonferenz dazu vergaloppierten sich Margaritis Schinas, der zuständige Vizepräsident der Kommission, und Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides mehrfach in missverständliche Aussagen darüber, dass dieser Aktionsplan auch den Kampf gegen missbräuchlichen Alkoholkonsum umfasse – und dass man in dieser Sache neue Vorschriften plane. Prompt hagelte es Fragen der Journalisten, was es damit auf sich habe. Sind alkoholische Getränke und vor allem Wein nun im Visier der gesundheitspolitischen Überlegungen Brüssels? „Die Europäische Union wird ganz sicher nicht Wein verbieten“, rückte Schinas zu einer Rettungsaktion aus. „Und wir werden Wein nicht als giftiges Produkt etikettieren. Wein ist seit der Antike Teil dessen, was wir sind.“