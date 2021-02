Die Karikatur scheitert an den allzu Korrekten

Der Spielraum für politische Cartoons wird immer enger. Selbst mediale Flaggschiffe wie „Le Monde“ oder die „New York Times“ beugen sich den stets zur spontanen Empörung bereiten Meuten in sozialen Medien.

Ein kleiner Pinguin, der sich mit folgenden Worten fragend an seine Mama wendet: „Und wenn ich vom adoptierten Halbbruder der Lebensgefährtin meines transsexuellen Vaters missbraucht worden bin, der meine Mutter geworden, ist das dann ein Inzest?“: Diese Karikatur stellte Xavier Gorce, der seit zwei Jahrzehnten für die französische Tageszeitung „Le Monde“ zeichnet, am 19. Jänner um 9.32 Uhr in den Weblog der Zeitung. „Sie wissen schon, dass sich ein Shitstorm zusammenbraut?“, fragte ihn nur fünf Minuten später auf Twitter ein Leser. „Ich bin gefasst und bereit für die Ausgangssperre“, unkte Gorce zurück. Doch was danach über ihn hereinbrach, überstieg sein Vorstellungsvermögen.