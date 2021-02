Pandabär, Museum und mit Test auch zum Friseur

Von sechs bis 20 Uhr gibt es ab Montag mehr Freiheiten. Die Kontaktregeln bleiben aber streng. Die Testpflicht vorm Friseur gilt ab zehn Jahren.

Am Donnerstagabend stand im Hauptausschuss des Nationalrats der Beschluss der neuen Coronaregeln an. Sie werden ab Montag gelten. Die nun im Detail vorliegenden Regeln zeigen, wie der Alltag – vom Haarschnitt bis zum Treffen anderer Personen – in den nächsten Wochen ausschauen wird.

Der Tag: Hinausgehen ohne Grund

Von sechs bis 20 Uhr gibt es keinerlei Ausgangsbeschränkungen mehr. Reglementiert bleibt aber das Treffen anderer Personen. Laut der Verordnung dürfen maximal zwei Haushalte zusammenkommen. Es muss sich dabei nicht um Bezugspersonen handeln. Aus den zwei Haushalten dürfen sich wiederum nur maximal vier Erwachsene plus maximal sechs dazugehörige Kinder treffen. Bisher galt die Regel, dass selbst beim Treffen von Bezugspersonen ein Haushalt nur mit einer Person vertreten sein soll.

Der Abend: Nur Bezugsperson sehen

Von 20 bis sechs Uhr gelten jene Ausgangsregeln, die momentan ganztags in Geltung sind. Wer außerhalb seiner Wohnung angetroffen wird, muss dies also z. B. mit Erholungsgründen (Spaziergang), beruflichen Zwecken oder Religionsausübung (darunter fallen auch Friedhofsbesuche) begründen.

Treffen darf man nach 20 Uhr nur engste Angehörige (Mutter, Geschwister, Kinder), den Partner oder engste Bezugspersonen (Freunde, mit denen man mehrfach die Woche virtuell oder im echten Leben Kontakt hat). Aber nicht gleichzeitig, auch hier dürfen nur zwei Haushalte zusammenkommen. Und nach 20 Uhr gilt auch wieder die Regel, dass zumindest einer der beiden Haushalte nur mit einer Person vertreten sein darf.

Die Ausgangsregeln sind der Grund, warum die Neos der türkis-grünen Verordnung diesmal nicht zustimmten. Laut Gesetz darf es Ausgangsregeln nur bei einem drohenden Zusammenbruch der Spitalsversorgung geben darf, sie droht laut den Pinken aktuell nicht. Die SPÖ sagte diesmal auch Nein, sie findet die Öffnungen zu riskant. Die FPÖ ist stetig gegen die Corona-Verordnungen.

Einkaufen und Unterhaltung

Panda und Pandemie sind wieder vereinbar: Tiergärten dürfen ebenso wieder öffnen wie Museen, Bibliotheken, Büchereien und Archive. Auch Geschäfte aller Art dürfen ihre Kunden bedienen. Neben den generellen Regeln in der Öffentlichkeit (zwei Meter Abstand und FFP2-Maske in geschlossenen Räumen) wird die Besucherzahl begrenzt. Pro 20 Quadratmeter Fläche darf nur ein Kunde hinein. Bemerkenswert: Bei körpernahen Dienstleistungen (Friseure, Kosmetiker, Tätowierer) reicht es, wenn pro Kunde nur zehn Quadratmeter Platz sind.

Kein Eintritt zum Friseur ohne Test

Begründet wird die weniger strenge Platzregel damit, dass man zum Friseur ohnedies nur mit Coronatest gehen kann. Dieser darf maximal 48 Stunden alt sein und muss von einer befugten Stelle (Teststraße, Apotheke, Labor, Arzt) stammen. Kinder unter zehn Jahren dürfen ohne Test zum Friseur gehen.



