Verbündeter Nawalnys: Proteste werden erst im Frühjahr fortgesetzt

EU-Außenbeauftragter Borrell wird sich indes mit Außenminister Sergej Lawrow treffen und die Freilassung des inhaftierten Kreml-Kritikers fordern. Sollte es keine zufriedenstellende Reaktion geben, dürften bald Planungen für neue EU-Sanktionen gegen Russland beginnen.

Die Proteste gegen die Inhaftierung des russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny werden nach Angaben eines Verbündeten vorerst nicht fortgesetzt. "Wir werden weiter demonstrieren, aber nicht jede Woche", kündigte der im Ausland lebende Leonid Wolkow am Donnerstagabend in einer Videobotschaft an. Die Kundgebungen würden im Frühling und Sommer wieder aufgenommen.

Er erklärte, die Unterstützer Nawalnys würden versuchen, mit Hilfe ausländischer Regierungen die Freilassung des Kreml-Kritikers zu erreichen. Zahlreiche Länder, darunter auch Österreich, hatten Russland aufgefordert, den Oppositionellen wieder auf freien Fuß zu setzen.

EU-Außenbeauftragter fordert Freilassung

Inmitten konfliktbeladener Beziehungen zwischen der EU und Russland will sich auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell mit Außenminister Sergej Lawrow treffen. Es handelt sich um den ersten Besuch eines EU-Chefdiplomaten in der russischen Hauptstadt seit fast vier Jahren. Bei dem bereits länger geplanten Treffen am Freitag in Moskau will Borrell noch einmal die Freilassung des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny fordern.

Sollte es darauf erwartungsgemäß keine zufriedenstellende Reaktion geben, dürften bald Planungen für neue EU-Sanktionen gegen Russland beginnen. Die EU hat bereits wegen des im August auf Nawalny verübten Giftanschlags Strafmaßnahmen gegen ranghohe russische Funktionäre verhängt. Am Dienstag war der russische Oppositionsführer dann in einem in westlichen Ländern kritisierten Gerichtsverfahren zu mehreren Jahren Straflager verurteilt worden, weil er gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben soll. Borrell hat das Urteil bereits als "politische Entscheidung" kritisiert.

(APA/dpa/Reuters)