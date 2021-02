Eine weitere Detonation wird derzeit nicht ausgeschlossen, der Bereich ist weiträumig abgesperrt.

Bei einer Gasexplosion im Memmingen sind am Freitag nach Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Das Unglück ereignete sich demnach in einem Gebäude des Bayerischen Roten Kreuzes. Eine weitere Detonation sei nicht auszuschließen, sagte eine Polizeisprecherin. Das Gebäude stehe an einer großen Kreuzung, der Bereich sei weiträumig abgesperrt.

(APA/dpa)