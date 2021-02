Die spannendsten Hotelneueröffnungen 2021

Große Namen der Hotellerie-Szene verwirklichen 2021 neue Hotelprojekte. Pools in 95 Metern Höhe und Übernachtungen im Schloss Versailles inklusive.

Wenn, dann, bald, später. Reisen in der Coronavirus-Pandemie ist noch stärker auf die Zukunft gerichtet, als ohnehin schon. Große Pläne werden geschmiedet für "die Zeit danach". Spannende Hotelneueröffnungen sorgen dabei nicht nur für Fernweh, sondern auch für die gerade jetzt so nötigen Perspektiven.

Aman, New York

Große Namen der Hotellerie-Szene verwirklichen 2021 neue Hotelprojekte. Dazu gehört auch das Aman in New York. Es eröffnet im Frühjahr und befindet sich im Crown Building an der Fith Avenue, in dem auch das Museum of Modern Art zu finden ist. Für die 18 Etagen ließ sich der russische Investor Vladislav Doronins eine sagenhafte halbe Milliarde Dollar kosten.

83 Suiten, ein Pool mit Ausblick sowie Annehmlichkeiten wie Yogastudio, Spa, Gartenterrasse und Weinkeller sind in dem luxuriösen Stadthotel zu finden.

Ritz-Carlton, Malediven

Die zu Marriott International gehörende Hotelkette eröffnet im Mai ihr erstes Resort auf den Malediven. Urlauber können sich auf Luxus und Platz freuen. Selbst die kleinste der sechs Bungalowkategorien ist 150 Quadratmeter groß, außerdem verfügen alle Bungalows über einen eigenen Pool. 100 Villen gibt es insgesamt, außerdem sieben Restaurants, Spa, Bars und Boutiquen.

Das Ritz-Carlton auf den Malediven. Ritz-Carlton

The Royal Atlantis, Dubai

Das Atlantis auf der Insel Palm Jumeirah in Dubai gilt als eines der Wahrzeichen der Stadt. Das Schwesterhotel Royal Atlantis, das Ende 2021 mit 800 Zimmern eröffnet, wird bereits jetzt im Spannung erwartet. Denn angekündigt wurde etwa eine Skybridge mit einem 20 Meter langen Pool in 95 Meter Höhe, Unterwasser-Suiten und vier Aquarien.

Hilton LXR Roku Kyōto, Japan

Die Hilton-Marke LXR Hotels & Resorts will 2021 in Kyoto Fuß fassen. Dafür wurde das "Shozan Resort Kyoto" übernommen, das nach der Art eines traditionellen Gasthauses geführt wird und inmitten einer 28 Hektar großen Parklandschaft steht. 114 Suiten, ein Onsen-Thermalbad und fünf Restaurants stehen den Gästen zur Verfügung.

Rooku Kyōto soll im Herbst 2021 eröffnen. Hilton LXR

Le Grand Contrôle, Paris

Übernachten wie "Gott in Frankreich" kann man bald im Schloss Versailles. 14 Suiten von der französischen Luxuskette Airelles Collection entstehen in einem Schlossflügel. Die drei historischen Gebäude - Le Grand Contrôle, Le Petit Contrôle, Pavillon des Première Cent - darf die Kette unter hohen Auflagen nutzen.

Königliches Ambiente aus dem 18. Jahrhundert soll vorherrschen, dabei wird es aber auch moderne Annehmlichkeiten wie ein Spa sowie ein Indoorpool geben. 3-Sterne-Koch Alain Ducasse wird im Hotelrestaurant aufkochen.

EALA My Lakeside Dream, Gardasee

Wer den Gardasee liebt, hat ab März 2021 einen weiteren Grund, nach Italien zu reisen. Das Fünf-Sterne-Hotel Eala My Lakeside Dream eröffnet am Westufer in Limone sul Garda. 67 unterschiedliche Suiten, wovon die luxuriösesten über einen eigenen Pool sowie Sauna verfügen, bieten einen wunderschönen Panoramablick.

Ein privater Strand, zwei Indoor- und ein Outdoor-Infinity-Pool runden das Erlebnis ab.

(chrile)