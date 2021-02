Die Ski-WM als Symbol und Rettung

Die Titelkämpfe in Cortina sind für Italien ein strahlendes Zeichen in der Pandemie. Die FIS plant, mit den Einnahmen die Löcher anderer Veranstalter zu stopfen.

Cortina d'Ampezzo. Es ist ein Megaevent mit Symbolkraft: Am Sonntag (17.55 Uhr, live ORF Sport+) werden in Cortina d'Ampezzo die 46. alpinen Ski-Weltmeisterschaften eröffnet. Rund 3000 Personen, davon an die 600 Sportler aus 70 Nationen, werden für die zweiwöchigen Titelkämpfe nach Norditalien reisen. Dass das Event mitten in der Coronapandemie, verschärft durch das Aufkommen neuer Mutanten, stattfindet, ist ein wichtiges Zeichen für den Skisport, aber auch für das Land, das vom Virus-Ausbruch in Europa vor gut einem Jahr arg gebeutelt wurde.

Durch Covid-19 sind die Herausforderungen weitaus komplexer geworden, als die Macher das je ahnen konnten. „Ich kann mich an keinen Veranstalter erinnern, der so viele Aufgaben wie Cortina bewältigen musste, damit wir alle in den nächsten zwei Wochen hier sein können“, erklärte Noch-FIS-Präsident Gian Franco Kasper. „Würde es eine Goldmedaille für Ausdauer und Beharrlichkeit geben, würde das gesamte Cortina-2021-Team gewinnen.“

Die Verantwortlichen um OK-Präsident Alessandro Benetton betonten, dass es ihnen auch darum gehe, in harten Zeiten eine Botschaft der Hoffnung und des Optimismus zu senden. „Cortina 2021 ist der Beweis, dass Italien gemeinsam etwas auf die Beine stellen kann“, meinte Valerio Toniolo, der Regierungsbeauftragte für die Ski-WM. Die Regierung unter Ministerpräsident Antonio Conte ist mittlerweile Geschichte, Ex-Banker Mario Draghi soll die politische Notlage jetzt beenden.

Neuer und alter Pisten-Glanz

16 Jahre nach Bormio fungiert Italien wieder als Gastgeber einer Ski-WM, es ist zugleich ein erster Probelauf für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina. Erstmals finden 13 WM-Bewerbe statt, die zusätzlichen zwei ergeben sich aus den Parallel-Bewerben. Die Infrastruktur im Dolomiten-Ort wurde vielfältig umgestaltet und modernisiert. Während die Damen mit ihrer WM-Piste „Olympia delle Tofane“ aus dem Weltcup vertraut sind – 2019 erreichten sie bis zu 140 km/h – betreten die Herren, die bei Olympia 1956 noch auf derselben Piste wie die Damen fuhren, auf der „Vertigine“ Neuland. Den geplanten Testlauf beim Weltcupfinale im Vorjahr durchkreuzte Corona.

„Man kann sie nicht mit Kitzbühel oder Wengen vergleichen, es ist eine normale Piste mit steilen wie flachen Stellen und Sprüngen“, sagte Renndirektor Alberto Ghezze zur neuen Herren-Strecke. Highlight soll der nach Abfahrtsstar Kristian Ghedina benannte Sprung im Mittelteil werden. „Wir haben versucht, einen Sprung zu kreieren, auf den Ghedina stolz sein kann“, sagte Ghezze. Außerdem belebten die Organisatoren auch die Druscie-Piste wieder, auf der Toni Sailer 1956 zu Slalom-Gold fuhr.

Vier Blasen, eine Hoffnung

Um einen WM-Cluster zu verhindern, starten die Organisatoren eine Art epidemiologischen Feldversuch unter rigorosen Maßnahmen: vier Blasen mit möglichst wenig Interaktion, Antigen-Schnelltests alle drei Tage, elektronische Zutritts- und Bewegungskontrollen, Gesundheitsfragebögen, Maskenpflicht und Temperaturscans an jeder Ecke, aber bis 18 Uhr geöffnete Lokale. Viele Investitionen wie Parkplätze oder Verkehrskonzepte bleiben ungenutzt, da keine Zuschauer erlaubt sind.

Rettungsanker sind die TV- und Marketingeinnahmen, die auch den Weltcupveranstaltern helfen sollen. „Dieses Geld wird dann an die Verbände ausgeschüttet, damit wir die Saison überleben“, erklärte Markus Waldner, FIS-Renndirektor für die Herren-Bewerbe. Und auch OK-Präsident Benetton, der mit Ski-Ikone Deborah Compagnoni verheiratet ist, hofft noch: „Es besteht die Chance, dass wir ohne Verlust aussteigen.“

