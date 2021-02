Wer den Quarterbacks im Super Bowl die Show stehlen könnte

Der diesjährige Super Bowl dreht sich um die Frage: Tom Brady oder Patrick Mahomes? Doch Tampa Bay Buccaneers und Kansas City Chiefs verfügen über weitaus mehr Trümpfe, die das NFL-Finale entscheiden könnten.

Tampa. Der Super Bowl LV in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr, live Puls4, Pro7, Dazn) steht klar im Zeichen des Generationenduells der Quarterbacks: Führt Altmeister Tom Brady, 43, die Tampa Bay Buccaneers oder Patrick Mahomes, 25, wie im Vorjahr die Kansas City Chiefs zum NFL-Titel? Doch allein können auch sie das Spiel nicht gewinnen. Wer in Tampa noch in den Fokus rücken könnte:

Rob Gronkowski bzw. Travis Kelce

Beide sind 1,98 Meter groß und knapp 120 Kilogramm schwer, kurz, Naturgewalten. Brady und Mahomes vertrauen ihren Tight Ends in kritischen Situationen gern den Ball an. Kelce ist schon im vergangenen Jahr beim Super-Bowl-Sieg der Chiefs dabei gewesen und zählt zu den wichtigsten Spielern im Kader. Gronkowski, genannt Gronk, kam für Brady aus dem Ruhestand zu Tampa. Das Duo kennt einander aus der gemeinsamen Zeit bei den New England Patriots, dreimal gewannen sie den Super Bowl.

Travis Kelce imago images/ZUMA Wire

Tyreek Hill

Den Wide Receiver der Chiefs haben die Buccaneers in bester bzw. schlechtester Erinnerung. Im November trug der 26-Jährige mit zwei Touchdowns sowie 203 Yards Raumgewinn allein im ersten Viertel maßgeblich zu Kansas' 27:24-Sieg bei. Hill ist einer der schnellsten Spieler in der NFL (40 Yards in 4,29 Sekunden) und wegen seiner Explosivität nur sehr schwierig zu verteidigen.

Antonio Brown

Einst einer der besten Receiver, fiel er nach dem Abschied aus Pittsburgh mit Negativschlagzeilen (Vertragsstreit, Vergewaltigungsvorwurf) auf – die Karriere schien vorbei. Doch mit Brady harmoniert Brown gut, und er könnte, wenngleich nicht mehr als Receiver Nummer eins, für besondere Momente sorgen.

Die Running Backs

Chiefs (19 Versuche) genauso wie Bucs (22) haben heuer wenig auf Laufspielzüge gesetzt, hätten mit Clyde Edwards-Helaire und Le'Veon Bell bzw. Leonard Fournette und Ronald Jones aber die Qualität für überraschende Manöver. Beim Titelgewinn der Chiefs im Vorjahr war Damien Williams mit zwei Touchdowns und 17 Laufspielzügen entscheidender Faktor. Wegen Corona verzichtet er auf die Saison. (DPA)