Wie Elon Musk einer Bitcoin-Parodie zu Höhenflügen verhilft

Ein Tweet des Tesla-Chefs reicht aus, um einen Ansturm auf die wenig bekannte Kryptowährung Dogecoin auszulösen. Analysten warnen jetzt vor einem Strohfeuer.

Elon Musk muss nicht viel tun, um das Internet auf den Kopf zu stellen. Ein einziger Tweet des Multimilliardärs reichte aus, um einen Run auf die weitestgehend unbekannte Kryptowährung Dogecoin auszulösen. Der Webseite Conmarketcap.com zufolge stieg der Preis von Dogecoin am Donnerstag um rund 50 Prozent auf 0,02610 Dollar (2,17 Euro-Cent). Zuvor hatte der Chef des Elektroauto-Bauers Tesla, der von seinen Anhängern "Papa Musk" genannt wird, auf Twitter das Wort „Doge” mit dem Bild einer Mondrakete gepostet. Anschließend schrieb er: „Dogecoin ist die Kryptowährung des Volkes.”

Im Anschluss an die Rally twittert Musk eine an den Film „König der Löwen” angelehnte Fotomontage, in der er einen Shiba Inu – die Inspiration für den Dogecoin und im Internet für eine Vielzahl an Memes verwendet – gen Himmel streckt. Darunter schreibt er „gern geschehen”.



Blinder Gehorsam unter Elon Musks Anhängern

Musk genieße unter seinen Anhängern großes Ansehen, sowohl als Akteur in den Sozialen Medien als auch als Geschäftsmann, sagt Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com: „Die Leute investieren buchstäblich in ihn und seine Ideen.” Worum es dabei gehe, spiele keine Rolle. Vergangene Woche hatte Musk der ältesten und wichtigsten Cyber-Devise Bitcoin zu einem Kursschub verholfen, als er in seiner Twitter-Biografie schlicht „#bitcoin” postete.

Die aktuelle Rally bei der als Scherz gestarteten Internet-Währung Dogecoin werde sich als Strohfeuer entpuppen, warnt Analyst Timo Emden von Emden Research. „Für Anleger gleicht das Marktumfeld bei Dogecoin dem Gang zum Casino.”

Ursprünglich eine Bitcoin-Parodie

Dogecoin ist von der Kryptowährung Litecoin abgeleitet und war ursprünglich als Parodie auf Bitcoin gedacht. Anders als dort ist die Zahl der digitalen Münzen, die durch "Mining" generiert werden können, nicht begrenzt. Da die Verschlüsselung von Dogecoin einfacher ist, können Transaktionen schneller abgewickelt werden als bei Bitcoin oder Litecoin. Mitbegründer Jackson Palmer bezeichnete Dogecoin 2014 als „persönlichen Scherz”, den er mit der Welt teilen wolle. Im selben Atemzug forderte er die Leute auf, das Projekt nicht ernst zu nehmen. Der Kursentwicklung von Dogecoin tat dies allerdings wenig Abbruch: Seit 2014 ist der Preis der Kryptowährung um 50.000 Prozent gestiegen.

(ham)