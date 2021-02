Unternehmen erhalten 10 Euro pro Corona-Test

Minister Anschober und Ministerin Schramböck präsentierten die neue Regelung am Freitag.

Die Regierung kündigt einen Kostenersatz für innerbetriebliche Antigentests ab 15. Februar an. Das Angebot richtet sich auch an Angehörige und Bürger in den jeweiligen Gemeinden.

Ab 15. Februar wird es einen Kostenersatz für innerbetriebliche Tests auf das Coronavirus geben. Das kündigte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) an. Pro durchgeführtem Antigentest wird es einen Zuschuss von zehn Euro geben, der im Nachhinein zu verrechnen ist.

Unternehmen, die innerbetriebliche Tests anbieten, können sich dafür ab kommendem Montag bei der Wirtschaftskammer (WKÖ) registrieren. Wie Schramböck betonte, sollen dieses Tests nicht nur Mitarbeiter, sondern auch deren Angehörige und die Bürger in den jeweiligen Gemeinden in Anspruch nehmen können.

(APA)