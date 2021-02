Ein nähender George Clooney und die "Sew Bros"

(c) Getty Images for Hulu

Der Schauspieler hat während der Pandemie die Lust am Nähen entdeckt. Er ist damit Teil eines wachsenden Trends, der sich "Sew Bros" nennt.

Kochen lernen, den grünen Daumen pflegen, sich als Friseur versuchen oder eine neue Sportart entdecken: In der Zeit des Lockdowns haben sich viele Menschen an bisher unbekannte Aktivitäten gewagt und sich neue Hobbys zugelegt.

Jüngst - vor allem bei Männern - beobachtet: Die Kunst des Nähens. Nicht ganz unbeteiligt an dieser Entwicklung könnte US-Schauspieler George Clooney sein.

"Ich nähe viel an der Kleidung meiner Kinder. Oder wenn ein Kleid meiner Frau wieder einmal reißt", erzählt er in einem Interview mit dem AARP-Magazin. "Ich war lange Zeit Junggeselle. Da hat man nicht viel Geld und muss eben lernen, wie man Dinge repariert."

Aufstieg der Sew Bros?

Wie der "Guardian" hervorhebt, ist George Clooney damit nicht alleine. Freilich gibt es unzählige renommierte Schneider und Designer, gerade was den High-End-Bereich oder die Haute Couture betrifft. Aber was den Griff zu Nadel und Faden in den privaten vier Wänden angeht - einfach, weil man Spaß am Nähen hat - wurde lange Zeit als "Frauenhobby" stereotypisiert.

Nun sollen sich immer mehr Männer für das Nähen oder andere Handarbeiten interessieren und ihre Kleidung selbst herstellen. Auch sei der Verkauf von Stoffen, Materialien und Nähmaschinen sprunghaft angestiegen. "Besonders interessant ist der Anstieg jüngerer männlicher Handwerker", sagt Edward Griffith, CEO der Kunsthandwerk-Plattform LoveCrafts. "Die Mehrheit unserer männlichen User ist 25 bis 34 Jahre alt, verglichen mit unserem weiblichen Publikum, das hauptsächlich aus 35- bis 44-Jährigen besteht." Bei der Befragung der Community hätten etwa ein Drittel von ihnen während der Pandemie mit Handarbeiten angefangen - und sich ans Nähen, Sticken und den Kreuzstich gewagt.

„Wenn ich es Leuten erzähle, lachen sie oft, weil sie meinen, ich mache Witze. Oder sie sehen ziemlich überrascht aus, darüber, dass ich als Mann nähe“, wird etwa Thabo Sabao, 22, zitiert.

Doch das hält ihn nicht davon ab, seine Sammlung von selbstgemachten Hemden und Mänteln auf Instagram zu zeigen. Damit ist er nicht alleine: In den sozialen Medien tauchen immer mehr Fotos von nähenden Männern, fertigen Resultaten und stolzen Postings auf. "Das Nähen - es ist längst keine weibliche Tradition", so das Credo der "Sew Bros".

>>> Artikel im "Guardian"

(bsch)