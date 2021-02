Größer und länger: Privatjets in der Pandemie

(c) imago images/Imaginechina-Tuchon (via www.imago-images.de)

Wer es sich leisten kann, fliegt jetzt im Privatjet. Mehr Raum und eine große Reichweite sind dabei besonders gefragt.

Reisen ist in Zeiten der Coronavirus-Pandemie nur sehr eingeschränkt möglich. Kommerzielle Airlines fliegen nur reduziert, im Flugzeug kann ein Sicherheitsabstand kaum gewahrt werden und dazu kommen noch diverse Einreisebestimmungen.

Kein Wunder also, dass all jene, die es sich leisten können, Privatjets in dieser Zeit vermehrt nutzen. Dabei hat sich ein Trend entwickelt, wie "The Telegraph" schreibt. Größe Privatjets und jene mit größerer Reichweite sind momentan besonders begehrt.

In Großbritannien verzeichnet das Privatjet-Charterunternehmen Luxaviation einen Zuwachs bei Privatjets, die zehn oder mehr Personen Platz bieten. Im Vergleich zum Vorjahr wurde diese Variante zu dieser Zeit doppelt so oft gebucht.

Außerdem werden weitere Strecken geflogen. Denn während in Europa viele Länder für Reisende aufgrund der Bestimmungen vor Ort wenig interessant waren, zog es die Luxusklientel auf die Malediven oder in die Karibik.

Dieser Trend wird sich fortsetzen, ist sich George Glanopoulos, CEO des Charterunternehmens sicher: "Sobald die Lockdowns in Großbritannien und der EU nachlassen, werden die Kunden weitere Reisen machen. Das wird zu einem Zuwachs bei Großkabinenflugzeugen führen, die auch Familien eine größere Bewegungsfreiheit ermöglichen, während sie schnell und sicher dorthin gebracht werden, wo sie hinwollen."

(chrile)