Der chinesische Lockdown auf Servus TV

Die Diskussion im „Talk im Hangar-7“ zerfiel in zwei Teile: Es ging einerseits um Lockdown hierzulande – und andererseits um ein illusorisches Bild von China. Auch dabei: der chinesische Botschafter.

Dass die Servus TV-Diskussion im „Talk im Hangar-7“ schwierig werden würde, konnte man schon am Titel ablesen: „Halbherzige Öffnung in Österreich: Lernen von China?“ hieß er. Worauf sollte nun der Fokus der Debatte liegen? Auf österreichischen Lockerungen? Maßnahmen in China? Was soll die Alpenrepublik lernen von dem totalitären asiatischen Staat? Wie man einen Lockdown durchsetzt? „Der Österreicher ist anders als anderswo auf der Welt“, sagte der Salzburger Arzt Jörg Hutter verschwurbelt. Vielleicht nicht so sehr anders, aber doch anders genug, als dass sich die asiatischen Erfolgsrezepte nicht einfach umlegen lassen. Insbesondere, da man – wie sich in der Diskussion zeigte – möglicherweise ein völlig verzerrtes Bild von China hat.