Warum Thomas Drozda die Politik verlässt

Der einstige SPÖ-Kanzleramtsminister, Bundesgeschäftsführer und nunmehrige Nationalratsabgeordnete wechselt in die Immobilienbranche. Von der Politik ist der 55-Jährige einigermaßen ernüchtert.

In seiner bisher 30jährigen Berufslaufbahn war Thomas Drozda zehn Jahre lang in der Politik tätig – zuletzt als SPÖ-Nationalratsabgeordneter. Jetzt kehrt er der Politik den Rücken und wechselt wieder in die Wirtschaft. Was überwiegt: Wehmut oder Erleichterung? Seine Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: „Erleichterung“.