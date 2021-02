Warum AstraZeneca seinen Impfstoff kaum an älteren Menschen testete

Der Großteil der Testpersonen in der dritten und letzten Studienphase war unter 70 Jahre alt. Eine letztlich unglückliche Entscheidung, die das britisch-schwedische Unternehmen in Erklärungsnot gebracht hat.

An knapp 24.000 Menschen wurde der Vektor-Impfstoff von AstraZeneca in der Phase drei getestet – in randomisierten Doppelblindstudien. Weder die Ärzte noch die Testpersonen der beiden nach dem Zufallsprinzip zusammengestellten Gruppen wussten also, wem ein Impfstoff verabreicht wird und wem ein Placebo.