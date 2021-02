Spare in der Zeit, dann hast du in der Not

Die Sparquote ist hoch, der Konsum mau. Wie es weitergehen wird.

Wien. Wenn der Handel am Montag nach einer gefühlten Ewigkeit wieder aufsperrt, will er vor allem eines: Kunden anlocken und Winterware loswerden. Besonders in der Modebranche dürfte das angesichts voller Lager zu Rabattschlachten führen. Jene, die sich nach Stiefeln und Strickpullovern sehnen, wird der Preisverfall freuen. Doch werden nicht alle ihr Erspartes auf den Putz hauen können – trotz einer rekordverdächtigen Sparquote. Doch wie kann das sein?

Nun ja, den Österreichern stehen in den kommenden Monaten noch harte Zeiten bevor. Diese Unsicherheit ist es auch, die sie im vergangenen Jahr Geld horten ließ. Wie auch der erzwungene Konsumverzicht, der unbeschwerte Einkaufs- und Reiseerlebnisse nicht ununterbrochen möglich machte.