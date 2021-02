Alpine Küche: Jenseits der Baumgrenze

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Alpen. In Südtirol stellt sich Norbert Niederkofler mit seiner Küche in den Dienst der Berge. • Beigestellt

Wie bringt man den Berg zu Tisch? Drei alpine Köche über ihren Weg über Täler und Almen zum Gipfel.

Das Tal stimmte ihn schon als Junge neugierig. Eingekesselt von jeder Seite von den überwältigenden Bergmassiven der Zillertaler Alpen, hinter denen die Sonne auftauchte und wieder verschwand. Was verwehrte sich da wohl alles seinem Blick, welche Welt jenseits des Ahrntals blieb ihm da unerschlossen? Diese mystische Qualität der umliegenden Bergwelten sollte Norbert Niederkofler bis ins Erwachsenenalter nicht mehr ganz loslassen. Denn auch auf seinen vielen Reisen außerhalb des Heimattals in Südtirol holten ihn die schroffen Bergkämme und weichen niederen Hügel in Gedanken immer wieder ein. Bis er sich und seine Arbeit – wie es ihm mittlerweile auch immer mehr seiner Kollegen gleichtun – schließlich von den Bergen leiten ließ. Doch wie bringt man die Berge zu Tisch? Eine Frage, deren Beantwortung schließlich zu einer Umwälzung seines Küchenkonzepts, seiner Menüplanung, seiner Lebenseinstellung führte — und zum dritten Michelin-Stern. In St. Kassian ist Niederkofler Küchenchef im Restaurant St. Hubertus. „Gäste, die aus aller Welt anreisen, kommen doch nicht in die Alpen, um Hummer zu essen.