Mit „Figaro“ zurück in die Zukunft

Kommentieren Hauptbild • Eindringlich: Federica Lombardi als Gräfin, der hier Virginie Verrez als Cherubino die Hand küsst. • [ Staatsoper/Pöhn]

Mozarts „Le nozze di Figaro“, nun wieder in der altbekannten Ponnelle-Inszenierung, aber von zahlreichen Debütanten unter Philippe Jordan neu einstudiert.

"Absence makes the heart grow fonder": Davon können Opernfans derzeit Arien singen. Das Sprichwort ist alt genug, dass es Nancy Storace schon benutzt haben könnte, die Tochter italienisch-englischer Eltern war 1786 die Susanna in der Uraufführung von „Le nozze di Figaro“.



Ganz so weit musste man nicht zurückblättern in der Wiener Aufführungshistorie des Geniestreichs von Lorenzo Da Ponte und Wolfgang Amadé Mozart, um auch szenisch an den Worten von der wachsenden Wiedersehensfreude etwas Wahres finden zu können: nur bis 2010. Damals war die vermeintlich letzte Aufführung jener „Figaro“-Produktion zu erleben, die Karajan bei seiner triumphalen Staatsopernrückkehr 1977 mit im Tross hatte. Sie war von Jean-Pierre Ponnelle fünf Jahre zuvor für die Salzburger Festspiele geschaffen und für Wien auch im Bühnenbild deutlich überarbeitet worden – und soll von nun an wieder den szenischen Rahmen für den „Tollen Tag“ im Haus am Ring bieten, zumindest, bis ein neuer Zyklus von Mozarts Da-Ponte-Opern ansteht. Dass seit 2011 immerhin 52 Vorstellungen der eher ungeliebten Martinoty-Produktion aus der Ära Meyer über die Bühne gegangen sind, scheint im Nu vergessen, so viele Generationen von Opernfreunden fühlen sich immer noch wie zu Hause in Ponnelles Dekors. Freilich, wäre es nach den Bewahrern von anno dazumal gegangen, hätte schon Salzburg bei der Vorgängerinszenierung von Günther Rennert bleiben müssen – und so weiter . . .