Eine Kommission für Kindeswohl und Koalition

Verzögert sie bloß den Streit? Versöhnt sie die Koalitionsparteien? Oder verändert sie am Ende die Gesetzeslage? Was die neue Kommission von Irmgard Griss erreichen soll.

Wien. Wie Parteipolitik funktioniert, auch auf parlamentarischer Ebene, weiß Irmgard Griss. Zwei Jahre lang, von 2017 bis 2019, saß die ehemalige Höchstrichterin für die Neos selbst im Nationalrat. Platz Nummer 53 in der dritten Reihe war für sie reserviert.

Dort sitzt jetzt die grüne Sprecherin für Integrations- und Diversitätspolitik, Faika El-Nagashi. Griss soll ihr – wie dem gesamten grünen Klub, der Partei und der Koalition – aus einer Krise helfen: Im Auftrag von Interimsjustizminister Werner Kogler (Grüne) leitet Griss nun eine Kindeswohl-Kommission [premium].



Seitdem in der Vorwoche unter Protest Kinder nach Georgien und Armenien abgeschoben worden sind, kämpfen die Grünen in zwei Richtungen: auf der einen Seite gegen den Koalitionspartner [premium]. Weder im Einzelfall noch im Allgemeinen will die ÖVP ihre Linie ändern. Auf der anderen Seite fühlen sich Teile der grünen Basis und der Wählerschichten verraten. Die Partei würde zu wenig gegen die Volkspartei aufbegehren.



Am Donnerstag musste der Klub gegen einen Antrag stimmen, der eine Rückholung der Kinder fordert. „Wir hätten keine Mehrheit gehabt“, sagte Klubchefin Sigrid Maurer dazu. Wenn SPÖ, Grüne und Neos eine Mehrheit hätten, „wären wir nicht mit der ÖVP in einer Koalition“.

Die Lösung für die Grünen aus diesem Dilemma: Bis zum Sommer soll Griss die Lage analysieren. Ihre Kommission wird die aktuelle Praxis in Asyl- und Bleiberechtsverfahren über den gesamten Instanzenzug sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen evaluieren und europäisch vergleichen. Und dann Empfehlungen für die Politik aussprechen.