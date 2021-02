"Sound of Music"-Star Christopher Plummer gestorben

Der 91-jährige gebürtige Kanadier wurde mit seiner Rolle als Oberhaupt der Trapp-Familie weltberühmt.

Wie mehrere US-Medien am Freitag berichteten, ist Christopher Plummer am im Alter von 91 Jahren verstorben. Er starb friedlich in seinem Haus in Connecticut an der Seite seiner Frau Elaine Taylor, wie es hieß.

Insbesondere für viele Amerikaner war der gebürtige Kanadier das personifizierte Österreich. Mit seiner Rolle als Oberhaupt der musikalischen Trapp-Familie im Film "The Sound of Music" wurde Plummer 1965 weltberühmt. Der Schauspieler spielte u.a. in John Hustons "Der Mann der König sein wollte" (1975) den Dschungelbuch-Autor Rudyard Kipling und Doktor Van Helsing in Wes Cravens "Dracula". Star-Trek-Fans wurde er als Klingonengeneral Chang bekannt.

2012 erhielt er einen Oscar als bester Nebendarsteller im Film "Beginners". Er war mit damals 82 Jahrender älteste Gewinner in dieser Kategorie.

(Red.)