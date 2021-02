Sie sagen, es tut ihnen weh

Die Kinder wurden in ein fremdes Land gebracht. Gesetz ist Gesetz.

Vor ein paar Tagen schriest Du kurz vor Mitternacht auf. Du saßt mit zerzaustem Haar im Bett und weintest bitterlich. Ich setzte mich zu Dir und sagte, Deine Mutter sei im Badezimmer und komme bald. Es tröstete Dich nicht. Ich reichte Dir Deinen Lieblingsbären, wir küssten ihn abwechselnd, ich führte Dein Fläschchen an seine Schnauze. Du lächeltest. Dann deutetest Du ins Dunkle, dorthin, wo Dein Zelt steht, und belltest. Ich hatte verstanden und holte Deinen Hund.

Ich hatte aus der vergangenen Nacht gelernt: Weil Du geweint und nach Deiner Mutter geschrien hattest, die unter der Dusche war, hatte ich Dir von der Katze (Auwa) erzählt, die im Nebenhaus lebt und manchmal über das Dach der Garage (Haus für Auto) trippelt, bisweilen auch – das hatte ich erfunden, weil es in einem Deiner Bücher gezeichnet ist – auf den Baum vor dem Nebenhaus klettert. Ich hatte Dir so eindringlich von der wunderbaren Katze erzählt, dass Du plötzlich auf Deinen Schlafsack deutetest und „Auf!“ sagtest. Dann deutetest Du auf die Jalousien und sagtest: „Auf!“ Mir dämmerte, dass Du nun unbedingt hinaus wolltest, um die Katze zu sehen. Du heultest so untröstlich und blicktest mich so wütend und betrogen an, dass ich mir und Deiner Mutter schwören musste, Dir nachts nichts mehr zu erzählen, was Dich aufbringen könnte.

Nun saßen wir also mit Hund und Bär im Bett. Auf einmal zeigtest Du mir, dass ich Hund und Bär in Dein Kinderbett legen solle, aus dem Du Dich in letzter Zeit erfolgreich in unser Bett gekämpft hast. Ich folgte. Anschließend wolltest Du in Dein Kinderbett gehoben werden, wo Du herumsprangst, Hund und Bär packtest und mir den Auftrag erteiltest, Hund und Bär ins Zelt zu legen.

Auf Nachfrage, ob es das sei, was Du wolltest, gabst Du mit kurzem Nicken und noch kürzerem „Hm“ Dein Placet. Als Nächstes hatte ich Dich aus dem Kinderbett zu heben. Du ranntest im Schlafsack zum Zelt, warfst Dich hinein und deutetest mir, ich solle mich neben Dich legen. Als ich lang genug neben Dir gelegen war, schlichst Du ins Wohnzimmer, öffnetest ein Buch und beschäftigest Dich eingehend mit Details in Zeichnungen, ehe Du Deine Mutter und mich zum Singen auffordertest. Wir nannten es die bis dahin lustigste Nacht Deines Lebens – eine Neuronenexplosion.

Mit bellenden Hunden

In der Nacht allerdings werden in dem Land, in dem Du geboren bist und lebst, Menschen abgeschoben und mit Flugzeugen außer Landes gebracht. In einer Nacht vor Deiner lustigsten Nacht wurden Kinder gegen den Protest ihrer Freunde und gegen den Protest von Menschen, die in der kalten Nacht ausharrten, um für ihr Bleiben zu demonstrieren, in ein ihnen fremdes Land gebracht. Sie sind hier geboren, hier zur Schule gegangen. Maskierte Beamte einer Sondereinheit der Polizei, die für Einsätze mit erhöhtem Gefährdungsgrad gerufen wird, rückten mit bellenden Hunden an. Sie räumten die Protestierenden aus dem Weg, packten die beiden Mädchen und ihre Mutter in ein Auto und eskortierten sie zum Flughafen. Dergleichen geschieht ständig. Dagegen wird auch ständig protestiert; meistens gelangt es nicht an die Öffentlichkeit. Wenn es an die Öffentlichkeit gelangt, zumal wenn es um Kinder geht, müssen sich die, die das zu verantworten haben, rechtfertigen. Sie sagen dann, es tue ihnen ja weh, aber Gesetz sei Gesetz, da könne man nichts machen.

Gesetze aber fallen nicht vom Himmel. Sie werden von Menschen gemacht. Dieses Gesetz muss man ändern – und solange es nicht geändert ist, jene unterstützen, die seine Vollstreckung verhindern wollen.