Hollywood-Charakterdarsteller Christopher Plummer ist tot

Der kanadische Schauspieler Christopher Plummer glänzte etwa als Baron von Trapp und als Öltycoon John Paul Getty III. Nun ist er 91-jährig gestorben.

Christopher Plummer war der älteste Schauspieler, der je für einen Oscar nominiert wurde – mit 88, als bester Nebendarsteller in Ridley Scotts „Alles Geld der Welt“ (2018). Er war kurzfristig für den wegen sexueller Belästigung verfemten Kevin Spacey eingesprungen, aber die Kritiker waren sich einig: Genauso hintergründig muss man den Öltycoon John Paul Getty III anlegen. Diese Rolle passte gut in sein Spektrum: Schon 1965 als Baron von Trapp im Musical-Filmklassiker „Sound of Music“ spielte er einen Vater, einen Patriarchen, wenn auch einen guten. In seinen Memoiren, in denen er auch Saufgelage bei den Dreharbeiten in Salzburg schilderte, nannte er diesen Charakter freilich humorlos und eindimensional. Auch seinen einen Oscar – als Nebendarsteller – bekam er 2011 für die Rolle eines Familienvaters, und zwar einen, der mit 75 sein Coming-out als Homosexueller erlebt: Der Film, „Beginners“ von Mike Mills, war eher süßlich, doch Plummer hatte die Gabe, sogar in zweitklassigen Filmen zu überzeugen.

Früh perfektioniert hatte er seine Schauspielkunst in den Fünfzigerjahren an den Theatern des Broadway, etwa als Macbeth, Sidney Lumet entdeckte ihn 1958 für den Film. Er spielte den Rudyard Kipling in John Hustons „Der Mann, der König sein wollte“ und Tolstoi in „Ein russischer Sommer“, sogar Trekkies lernten ihn kennen: als bösen Klingonengeneral Chang in „Star Trek VI“. Zuletzt war er einmal noch ein Patriarch: im Krimi „Knives Out“ (2019) Nun ist dieser vielseitige Charakterdarsteller im Alter von 91 Jahren gestorben.